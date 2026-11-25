В Оренбургской области устанавливается изменчивая погода. Как сообщил синоптик Приволжского УГМС Максим Букаев, через регион проходит серия атмосферных фронтов, связанных со Средиземноморским циклоном. Они несут осадки смешанной фазы и порывистый ветер. К концу недели температура воздуха начнёт стремительно понижаться.

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По данным синоптиков, днём 25 ноября в большинстве районов пройдут дождь и мокрый снег, в центральных районах местами сильные. Ветер южный и юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит +1…+6 градусов .

В следующие дни характер погоды изменится. Ожидаются метель и гололедица на дорогах, а к выходным заметно похолодает. По предварительным данным, в ночные часы температура может опускаться до -4…-8 градусов, днём — до -2…-6 .