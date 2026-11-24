Жители четырёхквартирного дома в Оренбурге обратились в суд с иском к соседу с первого этажа. Они требовали демонтировать камеру видеонаблюдения, которую мужчина установил на подъезде без согласия остальных собственников и без общедомового собрания. Суд не разрешил оренбуржцу следить за экс-супругой через камеры Подробнее

Ответчик с иском не согласился. Он пояснил, что поставил камеру после конфликта между соседями и его женой — ради безопасности, в том числе своих несовершеннолетних детей. К моменту суда камеру уже демонтировали, а вместо неё установили муляж.