Жители четырёхквартирного дома в Оренбурге обратились в суд с иском к соседу с первого этажа. Они требовали демонтировать камеру видеонаблюдения, которую мужчина установил на подъезде без согласия остальных собственников и без общедомового собрания.
Ответчик с иском не согласился. Он пояснил, что поставил камеру после конфликта между соседями и его женой — ради безопасности, в том числе своих несовершеннолетних детей. К моменту суда камеру уже демонтировали, а вместо неё установили муляж.
Суд изучил материалы и отказал в иске. Истцы не доказали, что камера использовалась для сбора или распространения информации об их частной жизни. То, что устройство смотрит во двор, само по себе не нарушает неприкосновенность частной жизни — камера была направлена на участок ответчика и его постройки. А поскольку реальной камеры уже нет, демонтировать нечего.