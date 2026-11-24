В Оренбурге сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, у которого изъяли крупную партию наркотиков.

Инцидент произошёл на улице Братьев Башиловых. Экипаж патрульно-постовой службы заметил молодого человека, который при виде полицейских попытался скрыться и на ходу выбрасывал предметы на землю. После непродолжительного преследования его задержали.

На месте сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли пакет с 35 свёртками. Экспертиза показала, что в них находилось производное мефедрона. Общая масса вещества составила 71 грамм, что относится к крупному размеру.

17-летний оренбуржец получил 4 года колонии за 25 закладок с наркотиками Подробнее По данным правоохранителей, задержанный приобрёл наркотик накануне через закладку. Для этого он связался с куратором в одном из мессенджеров. Мужчина заявил, что планировал дальнейший сбыт вещества наркозависимым.

Также установлено, что оренбуржец уже был судим за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.