Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на партию ячменя урожая 2026 года в Оренбургской области.

Нарушение выявили 20 ноября при проверке данных государственных информационных систем. Специалисты сопоставили сведения из систем «Зерно» и «ЕФГИС ЗСН».

В ходе проверки установили, что заявленная урожайность ячменя составила 418,9 центнера с гектара. Этот показатель в 8,8 раза превышает среднюю урожайность ячменя по России.

Также было установлено, что предприятие не выполнило требования, предусмотренные при оформлении декларации о соответствии. По итогам проверки документ аннулировали.

В Россельхознадзоре напомнили, что сведения, вносимые в государственные информационные системы, должны быть достоверными и соответствовать фактическим данным.