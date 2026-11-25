Утром 25 ноября 2026 года в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев — предупреждение появилось около 05:11 по московскому времени . Жителей просят быть бдительными и следить за оповещениями правительства области.

Одновременно режим «Беспилотная опасность» ввели в соседней Башкирии. В аэропорту Уфы ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов — воздушная гавань временно приостановила работу .

Спасатели Башкирии рекомендуют держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости и не приближаться к обломкам БПЛА. Обо всех обнаруженных фрагментах просят сообщать по номеру 112.