Законодательное собрание Оренбургской области внесло изменения в региональный закон о социальной поддержке ветеранов труда. Поправки касаются требований к стажу, возраста назначения льгот и порядка предоставления компенсаций за жилищно-коммунальные услуги.

Для получения звания «Ветеран труда Оренбургской области» снизили требования к трудовому стажу. Для женщин он теперь составляет 35 лет вместо 38, для мужчин — 40 лет вместо 43. При этом сохраняется обязательное условие: наличие наград Оренбургской области, предусмотренных региональными нормативными актами.

Изменился и возраст, с которого будут назначаться меры поддержки. Женщинам компенсации и льготы начнут предоставлять с 60 лет, мужчинам — с 65 лет. Депутаты, видимо, объясняли это с завершением перехода к новому пенсионному возрасту.

Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты. С учетом компенсации расходов на ЖКУ она составит 900 рублей вместо 300 рублей. В дальнейшем выплату будут ежегодно индексировать. Сейчас среднегодовой размер компенсации, по данным закона, составляет от 483 до 717 рублей в зависимости от типа жилья и состава семьи.

Кроме того, ветеранам труда больше не потребуется подавать заявления для назначения выплат — меры поддержки будут оформляться автоматически. Отменено и требование подтверждать отсутствие судебной задолженности по оплате ЖКУ. Новые правила расширяют круг получателей: право на компенсацию получат и те, кто ранее не мог оформить льготу из-за отсутствия постоянной регистрации или проживания в арендованном жилье. По оценке, изменения позволят дополнительно охватить мерами поддержки около 13 тысяч оренбуржцев. Обращаться за помощью можно будет по месту фактического проживания, независимо от прописки.