Статья по теме «Я не переводила деньги ВСУ!». Школьница отдала ключи от сейфа мошенникам В эфире «Школьного телевидения» появятся ролики о том, как не стать жертвой цифровых угроз. Проект будет объяснять школьникам, как безопасно вести себя в интернете и не попасться на уловки мошенников.

Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Директор АНО «Школьное телевидение» Виталий Моргачев отметил, что важно не только предупреждать детей о наличии обманщиков в сети, но и показывать, как именно они действуют.

По его словам, такой подход помогает ребенку вовремя распознать опасность и не допустить ошибки. Основная задача проекта — сформировать у школьников устойчивые навыки цифровой безопасности.

При этом «Школьное телевидение» не заменяет уроки ОБЖ или классные часы. Проект задуман как дополнительный инструмент, который поможет закрепить правила безопасного поведения в интернете.