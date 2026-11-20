В муниципальной общественной приёмной первый заместитель главы Оренбурга Руслан Магомедов провёл встречу с жителями города. На вопросы горожан также отвечали представители администрации и профильных подразделений.

Одно из обращений поступило от жительницы улицы Тобольской. Она попросила привести в порядок дерево возле дома. Специалисты управления охраны окружающей среды должны осмотреть его в начале следующей недели и определить, нужна ли опиловка.

Ещё одна проблема касается дома на улице Ленинской. Жильцы недовольны состоянием здания и частой сменой управляющей компании. Для оценки ситуации чиновники организуют выезд на место вместе с представителями Госжилинспекции и городских служб.

Несколько вопросов подняли жители микрорайона Ростошинские Пруды. Их беспокоят расписание общественного транспорта и предстоящая зимняя уборка. В администрации рассмотрят возможность пересмотреть интервалы движения автобуса № 28. Уборку снега обещают проводить в течение всего зимнего сезона.

Также на приёме прозвучали предложения установить памятные таблички в честь участников СВО и организовать весеннее мероприятие. Для первого вопроса необходимо направить официальное обращение с перечнем фамилий, а для второго в качестве площадки предложили Зауральную рощу. В мэрии сообщили, что все поступившие обращения взяли в работу.