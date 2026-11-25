Общество заключило трудовой договор с гражданкой Таджикистана, но в течение трёх рабочих дней не сообщило об этом в миграционную службу. Это нарушение миграционного законодательства.

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Ясненский районный суд признал компанию виновной и назначил штраф — 200 тысяч рублей. Правда, с учётом обстоятельств суд снизил сумму ниже минимального предела, предусмотренного статьёй.