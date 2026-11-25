В Оренбургской области становится меньше пенсионеров, получающих повышенную фиксированную выплату за сельский стаж. Сейчас такую надбавку получают 17 983 человека, а год назад их было 19 340 — за год число сократилось более чем на 1,3 тысячи.

Надбавка положена неработающим пенсионерам с сельским стажем не менее 30 лет и доплачивается тем, кто имел рабочие специальности и трудился механизатором, слесареми по ремонту сельхозтехники, агрономом, ветеринарным врачом, трактористом, дояркой. Стаж в колхозе, совхозе или сельхозартели до 1 января 1992 года засчитывается как сельский независимо от должности. Хлебный край. Оренстат: за год цена на хлеб в Оренбуржье выросла на 10% Подробнее

Размер надбавки — 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В этом году фиксированная выплата в регионе составляет 9 584,69 рубля, значит, за работу на селе дополнительно начисляют 2 396,16 рубля.