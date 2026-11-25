В Сорочинске завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

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По данным следствия, в 2025–2026 годах мужчина на своей странице в соцсети размещал материалы, которые побуждали к насильственным действиям против определённой национальной группы. Там же были нацистские изображения и текст, оскверняющие Георгиевскую ленту и искажающие исторические события.

Мужчина мог удалить эти материалы или ограничить к ним доступ, но умышленно этого не сделал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.