Абдулинский районный суд Оренбургской области рассмотрел два гражданских дела, в которых родственники погибших участников СВО оспаривали право на получение выплат и мер социальной поддержки. Истцами выступили мать и сестра военнослужащих.

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В первом деле мать погибшего бойца требовала лишить его супругу права на выплаты. Суд установил: на момент гибели сына брачные отношения между супругами фактически были прекращены, совместное хозяйство они не вели, а незадолго до трагедии было подано заявление о расторжении брака. Учитывая, что выплаты предназначены для компенсации потерь тем родственникам, с которыми сохранялись семейные связи, суд признал требования матери обоснованными и удовлетворил их. Треугольники надежды. Как детские письма поднимают дух бойцов на СВО Подробнее

Во втором деле сестра военнослужащего оспаривала право его супруги на выплаты. Суд, оценив доказательства, пришёл к выводу: брак был заключён формально, без намерения создать семью, совместных детей у супругов не было. В итоге "формальную жену" лишили права на получение выплат и мер социальной поддержки.