В Роспотребнадзоре объяснили, что делать, если домашняя собака случайно расцарапала руку во время игры. Специалисты подчёркивают: даже если животное живёт во дворе частного дома и не выходит за его пределы, это не исключает риска заражения бешенством. В Новотроицке за 9 месяцев зафиксировано 109 нападений собак на людей Подробнее

«Необходимо обратиться в медицинскую организацию — травматологический пункт — для проведения лечебно-профилактической иммунизации против бешенства, — отмечают в ведомстве. — То, что собака домашняя и не выходит за пределы двора, не исключает риски её контакта с другими дикими или безнадзорными животными, больными бешенством, которые могут забежать во двор».

Курс вакцинации состоит из шести прививок. Их ставят в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни после укуса. Вакцина вводится в мышцу плеча.