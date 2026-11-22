Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели профилактический рейд вдоль набережной реки Урал в Оренбурге. Основная цель мероприятия — предупредить горожан об опасности выхода на тонкий лёд и напомнить правила безопасного поведения у водоёмов в зимний период, передает ГУ МЧС.

Во время рейда жителям раздали информационные листовки с рекомендациями о том, как действовать при провале под лёд, оказать помощь пострадавшему и почему нельзя проверять прочность ледового покрова ударами ног.

«Особое внимание сотрудники ГИМС уделили безопасности детей и любителей зимней рыбалки, которые подвергаются повышенному риску при нахождении на льду», - отметили в пресс-службе.

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