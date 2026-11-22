В Сакмарском районе полицейские задержали 62-летнего местного жителя, у которого обнаружили крупную партию растительного наркотического вещества. Об этом сообщили УМВД региона.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции осмотрели надворные постройки мужчины, проживающего в селе Сакмара. Там они обнаружили растительную массу зелёного цвета.

По словам задержанного, он самостоятельно собрал дикорастущую коноплю на территории своего двора и хранил её для личного употребления. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством. Его общий вес составил 264,87 грамма.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере)», - отметили в ведомстве.

Напомним, 17-летний оренбуржец получил 4 года колонии за 25 закладок с наркотиками.