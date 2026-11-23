В России предложили изменить систему вступительных испытаний для абитуриентов, которые хотят стать учителями физической культуры.

С такой инициативой выступила член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова. Она считает, что для будущих физруков нужно ввести профильный ЕГЭ по физкультуре.

Как сообщает ТАСС, Павлова обратила внимание на действующий порядок поступления в вузы. Сейчас абитуриенты, выбирающие эту специальность, сдают ЕГЭ по русскому языку, а также профильный предмет — биологию или обществознание в зависимости от требований конкретного вуза.

Кроме того, поступающие проходят дополнительное испытание по физической подготовке. При этом отдельного экзамена по теории и методике физической культуры в действующих правилах не предусмотрено.