В 2027 году страховые пенсии в России планируют проиндексировать два раза — 1 февраля и 1 апреля. Повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Кроме того, вырастут социальные пенсии и отдельные выплаты федеральным льготникам.

Первый этап индексации намечен на 1 февраля. Страховые пенсии хотят увеличить на 6,8%. Повышение коснётся пенсионных баллов и фиксированной выплаты. После индексации фиксированная выплата составит около 10,2 тыс. рублей.

Второе повышение запланировано на 1 апреля. Страховую часть пенсий намерены дополнительно увеличить на 3,3%. В результате двух индексаций выплаты вырастут примерно на 10,3%. По данным Социального фонда России, средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров после двух повышений увеличится примерно на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей в месяц.

Отдельные категории пенсионеров получат дополнительные прибавки. Для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная выплата с учётом повышения составит почти 20,5 тыс. рублей. Также планируется увеличение надбавок за северный и сельский стаж, а также за содержание иждивенцев.

С 1 апреля социальные пенсии хотят повысить на 6,8%. Это касается выплат по старости, инвалидности и потере кормильца. Одновременно вырастут некоторые государственные пенсии, в том числе для пострадавших от радиационных катастроф, военнослужащих по призыву и членов их семей. С 1 февраля на 6,8% также планируют увеличить ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам и другим категориям получателей. На столько же подорожает набор социальных услуг. Работающим пенсионерам с 1 августа 2027 года проведут ещё один перерасчёт автоматически, по данным страховых взносов за 2026 год.