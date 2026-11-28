Оренбурженка Лада Решетникова вошла в число финалисток федерального этапа программы «Мама-предприниматель». Она развивает собственное дело — козью ферму и сыроварню полного цикла, сообщает администрация города.

В развитии бизнеса Ладе Решетниковой помогает государственная поддержка. В центре «Мой бизнес» предпринимательница получила консультации по ведению собственного дела, а благодаря социальному контракту приобрела необходимое оборудование для сыроварни.

«Кроме того, Лада прошла обучение в акселераторе и стажировку на сыроварне в Подмосковье», - отметили в пресс-службе.

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