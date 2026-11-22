33-летняя жительница Оренбурга стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести собаку через социальную сеть. За несуществующего той-пуделя женщина перевела злоумышленникам 40 900 рублей, сообщает УМВД региона.

Как сообщили в полиции, оренбурженка увидела объявление о продаже той-пуделя стоимостью 60 тысяч рублей и связалась с продавцом. После обсуждения условий доставки неизвестный прислал реквизиты для оплаты.

Женщина перевела на указанный счёт 30 тысяч рублей — половину стоимости собаки. Затем продавец попросил дополнительно оплатить доставку, которая обошлась ещё в 10 900 рублей. Заподозрив неладное, покупательница связалась с клубом, указанным в договоре. Там ей сообщили, что собак этой породы не продают. После этого оренбурженка поняла, что стала жертвой мошенников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сказали в пресс-службе.

Ранее жительница Ясного перевела мошенникам 147 тысяч за продвижение группы.