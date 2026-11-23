Казахстан вводит систему электронного разрешения QazETA для граждан 85 государств с безвизовым режимом, в том числе для россиян. Сейчас сервис работает в тестовом режиме на отдельных автомобильных пунктах пропуска и в международном аэропорту Актау.

С 1 марта 2027 года к тестированию планируют подключить пограничные пункты в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях - обе граничат с Оренбургской областью.

До 30 июня 2027 года включительно будет действовать переходный период. В этот срок отсутствие электронного разрешения не станет основанием для отказа во въезде в Казахстан.

С 1 июля 2027 года правила изменятся. Если у путешественника не будет QazETA, его смогут не пустить в страну. Оформить разрешение можно бесплатно на сайте qazeta.kz или через мобильное приложение. Заявку нужно подать не позднее чем за 72 часа до поездки.

Разрешение будет действовать 180 календарных дней. В течение этого срока въезжать в Казахстан можно будет неоднократно и оформлять новый документ перед каждой поездкой не потребуется. От оформления QazETA освобождены обладатели действующей казахстанской визы или вида на жительство, дети младше 16 и взрослые старше 65 лет, а также водители, выполняющие международные грузовые и пассажирские перевозки.