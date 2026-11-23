В Оренбургской области в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС.

По территории региона проходят атмосферные фронты, связанные с атлантическим циклоном. Из-за этого в Оренбуржье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон останется выше климатической нормы. А вообще, ноябрь, конечно, уникальный в этом году. На Советской уже поставили новогодние ёлки, а рядом на улице в горшках ещё цветет герань. Фото: АиФ в Оренбурге/ Фирюза Батистова

Ночью 23 ноября в регионе было облачно с прояснениями. В отдельных восточных и западных районах прошли небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на востоке отмечался туман. Ветер был южный, 2–7 м/с. Температура воздуха составила от -2 до +3 °C. Фото: АиФ в Оренбурге/ Фирюза Батистова

Днем 23 ноября также ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, местами на западе — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В восточных районах сохранится туман. Ветер южный, 5–10 м/с. Воздух прогреется до +3…+6 °C.