По территории региона проходят атмосферные фронты, связанные с атлантическим циклоном. Из-за этого в Оренбуржье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон останется выше климатической нормы. А вообще, ноябрь, конечно, уникальный в этом году. На Советской уже поставили новогодние ёлки, а рядом на улице в горшках ещё цветет герань.
Ночью 23 ноября в регионе было облачно с прояснениями. В отдельных восточных и западных районах прошли небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на востоке отмечался туман. Ветер был южный, 2–7 м/с. Температура воздуха составила от -2 до +3 °C.
В Оренбурге днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит +4…+6 °C. По прогнозу Гидрометцентра России, ноябрь в этом году ожидается примерно на градус теплее нормы и суше обычного, поэтому устойчивый снежный покров, вероятнее всего, сформируется в конце месяца или уже в декабре.