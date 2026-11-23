В природном парке «Губерлинские горы» в Оренбургской области сняли ондатру. Кадры опубликовала дирекция особо охраняемых природных территорий региона.

Госинспектор Дмитрий Немальцев рассказал о жизни «Предуральской степи» Подробнее На видео зверёк осторожно передвигается по утопленному бревну, удерживая равновесие. Он ненадолго замирает и поднимает голову, прислушиваясь к окружающим звукам.

После этого ондатра без всплеска уходит под воду. На поверхности остаются только круги, по которым можно понять, где животное находилось мгновение назад.