Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов заявил, что город пока не будет закупать «умные» остановки. Причина — высокая стоимость: одна такая остановка обходится в 3–4 млн рублей, и это только покупка. Дальше нужны регулярные расходы — например, электронные табло требуют еженедельной мойки. На улице Володарского установили «умные» остановки по баснословным ценам Подробнее

Опыт с уже установленными павильонами оказался проблемным: подрядчики не смогли подключить табло, а за время эксплуатации город заменил более 50 стеклянных элементов. Мэрия судится с организацией, которая их устанавливала и обслуживала.

Новые павильоны пока закупать не будут — ни «умные», ни стеклянные. Для города рассматривают конструкции из других материалов, например из металла и поликарбоната. Прокуратуру не устроили сроки установки «умных» остановок в Оренбурге Подробнее

За несколько лет на «умные» остановки в Оренбурге могли потратить от 300 до 500 млн рублей (с учётом всех контрактов, лизинга и замены стёкол). При этом значительная часть павильонов либо не работала, либо выходила из строя.