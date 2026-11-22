ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 23 ноября и в первую половину дня преимущественно в восточных районах области ожидается туман. Видимость может составлять 500 метров и менее.

«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и быть особенно внимательными на дорогах. Пешим участникам движения также следует проявлять осторожность в условиях ограниченной видимости», - отметили в ведомстве.

Ранее жителей региона предупредили о гололедице.