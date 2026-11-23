Оренбургские газодобытчики поддержали международный просветительский проект «Географический диктант». Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» ежегодно становятся участниками акции Русского географического общества. Предприятие организует площадки для проведения диктанта с 2019 года.

В этот раз газодобытчики писали тест на базе учебно-производственного центра. Им предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов основного варианта: 10 заданий на знание базовых фактов и 20 — на логику, эрудицию и образное мышление. Желающие могли выполнить задания продвинутого уровня — 20 сложных вопросов, доступ к которым открывался после прохождения основного варианта.

У работников предприятия за несколько лет участия в просветительской акции сложились свои традиции. Например, перед стартом тестирования проводить интеллектуальные разминки на знание географии Оренбуржья, а также писать диктант всей семьёй.

«Стараюсь принимать участие в „Географическом диктанте“ каждый год. Впервые писал его ещё школьником. С каждым годом становится всё интереснее проверять свои знания и пополнять их. Задания усложняются, появляются новые форматы тестирования. Узнавая интересные факты, хочется больше путешествовать по России, изучать подробнее уникальную природу родной страны. Мне больше нравится очный формат диктанта, ведь это участие в сообществе, живое общение. Очень здорово, что оренбургские газодобытчики поддерживают просветительскую инициативу и организует площадки для работников», — отметил участник диктанта, студент, сын ведущего инженера службы организации восстановления основных фондов администрации Общества Светланы Белослудцевой Александр.

А преподаватель учебно-производственного центра Анна Фролова рассказала, что писать «Географический диктант» вместе с мужем — это маленькая традиция их семьи. Сегодня он не смог принять участие очно, так как в этот день на смене: Степан Фролов трудится диспетчером центра газовой и экологической безопасности военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург». Поэтому молодожёны ответят на вопросы в онлайн-формате.