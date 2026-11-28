В Пономарёвском районе 14-летний и 17-летний подростки угнали автомобиль со двора жилого дома, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, происшествие случилось ночью 8 ноября 2026 года в селе Наурузово Пономарёвского района. Предположительно, двое подростков проникли во двор жилого дома на улице Мусы Джалиля и угнали автомобиль, принадлежащий хозяину домовладения.

«В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ — угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору», - отметили в ведомстве.

Ранее в Сорочинске задержали молодого угонщика.