За сутки в регионе зарегистрировано пять техногенных пожаров, сообщает ГУ МЧС.

Пожар произошёл в селе Грачёвка на улице Чапаева. Там загорелась баня площадью 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Пострадавших в аварии нет.

«На водных объектах региона происшествий не зарегистрировано», - сказали в пресс-службе.

Напомним, скончались родители погибшего в пожаре ребенка в Оренбургском районе.