В начале рабочей недели в Оренбургскую область придёт сильное похолодание. По данным синоптиков Приволжского УГМС, в понедельник, 30 ноября, ночью температура опустится до -8…-13 градусов, а в восточных районах — до -14…-19. Днём столбики термометров покажут -7…-12.

Осадков не ожидается. Ветер северный, 3–8 м/с. На дорогах местами сохранится гололедица — водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

В Оренбурге утром в понедельник около -7, днём -6, вечером -8, ночью -10. Ветер северо-восточный, слабый.