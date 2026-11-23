Всё больше жителей региона предпочитают управлять коммунальными услугами в онлайн‑формате. На сегодняшний день личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс» пользуется 67% клиентов Оренбургского филиала — за текущий год прирост составил более 25 тысяч пользователей. Это наглядно демонстрирует растущее доверие к цифровым инструментам и подтверждает удобство их применения в повседневной жизни.

Важный показатель цифровизации клиентского сервиса — переход на электронные квитанции. Этот шаг сделало более трети клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в регионе, за год их число увеличилось почти на 24,3 тысячи.

Цифровые сервисы экономят время, исключают риски потери платёжных документов и позволяют держать под контролем все начисления и оплаты. А ещё до конца ноября в ходе акции «Цифровая осень» клиенты, активно использующие личный кабинет и электронную квитанцию, смогут стать претендентами на бонус от компании. Это касается как действующих, так и вновь зарегистрировавшихся пользователей сервиса.

Чтобы стать участником акции, нужно быть зарегистрированным в личном кабинете или мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», подписанным на электронную квитанцию в личном кабинете или получать её на электронную почту, а также до конца ноября оплатить счёт, передать показания, загрузить квитанцию или проявить ещё какую-либо активность в личном кабинете. Подробности – на сайте.

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ПАО «Т Плюс»