Редакция «АиФ-Оренбург» стала одним из 31 регионального СМИ, которые получат грантовую поддержку Совкомбанка по итогам второго этапа конкурса «Добро звучит громче». Общая сумма грантов составила 6,6 млн рублей. Всего на конкурс поступило около 100 заявок из 32 регионов России.

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Конкурс поддерживает редакции, освещающие работу некоммерческих организаций — участников проектов «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». В центре внимания — помощь людям, деятельность благотворительных фондов и возможности участия в ней для читателей.

«АиФ-Оренбург» представил на конкурс материалы о некоммерческих организациях, которые на территории Оренбуржья занимаются поддержкой семей с детьми-инвалидами, а также о просветительских проектах, направленных на повышение информированности молодёжи об опасностях в интернете. Именно эти темы редакция будет развивать и дальше при поддержке гранта.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

География победителей охватывает территории от Калининграда до Хабаровска. Среди них — как региональные подразделения федеральных медиабрендов, так и самостоятельные местные издания. Такой состав позволяет поддержать социальную журналистику в редакциях разного масштаба.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, в который вошли представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При отборе учитывались профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительность. Размер гранта зависел от посещаемости сайта СМИ и экспертной оценки публикаций.

Грантовая поддержка призвана помочь редакциям уделять больше внимания социальным темам, а некоммерческим организациям — сделать свою деятельность понятнее для широкой аудитории. Для местных СМИ это возможность глубже работать с историями людей и организаций, которые находятся рядом с их читателями.