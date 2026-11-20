Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Егоров подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Документ был написан им в конце октября. Причиной стало получение вакантного депутатского мандата в Оренбургском городском Совете.

Вопрос о прекращении полномочий Владимира Егорова Заксоб рассмотрит на ближайшем заседании, которое назначено на 24 октября.

Ранее в городском Совете освободилось сразу несколько мест. Мандат Егорова был передан Радмиру Асяеву, который, в свою очередь, перешёл в Законодательное собрание области по партийным спискам КПРФ.