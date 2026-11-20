Неравнодушные к состоянию своего двора, улицы, детской площадки жители обращаются на приём граждан к депутату фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Николаю Ишакову. Просьба – посодействовать в решении коммунальных вопросов и приведении в порядок территории.

Жители улицы Новосёлов написали обращение к парламентарию по поводу утечки воды из канализационного колодца, которая начинала размывать проезжую часть и пешеходную дорожку. Инициативная группа сразу обратилась к Николаю Ишакову.

«Уже в ближайшие сутки этот вопрос был решён совместно с администрацией города Оренбурга. Утечка воды была устранена. В очередной раз благодарю жителей, которые оперативно реагируют на проблемы своего микрорайона и соседей», – отметил депутат.

Также в ноябре парламентарием решены вопросы протечки трубы в районе улицы Зауральной, 4, опиловки аварийных деревьев по улице Карачинской, вывоза мусора после субботников по улице Авиационной. Многие обращения жителей решаются совместно с депутатом Законодательного Собрания Андреем Хавиловым, администрацией Южного округа и компании «БИОЗ». Николай Ишаков отмечает, что приёмы граждан как на выезде, так и в Штабе общественной поддержки «Единой России» – самая эффективная форма работы с жителями.