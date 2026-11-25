Министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области осталось без руководителя. Мария Стручкова больше не занимает пост министра — данные о ней исчезли с сайта ведомства. Кто будет исполнять обязанности, в министерстве пока не знают: все ждут указа губернатора.

Стручкова возглавила Минарх в октябре 2024 года. До неё ведомством руководила Наталья Ибрагимова, которую в июле 2026 года осудили за мошенничество: суд назначил ей 5 лет условно со штрафом 1,5 млн рублей. Именно с именем Ибрагимовой связан скандальный «закон о рекламе и ларьках»: в 2023 году полномочия по рекламе и нестационарной торговле передали Минарху, а в ноябре 2026-го депутаты Заксобрания единогласно вернули их Оренбургу.