В Оренбуржье состоялась 40-ая отчетно-выборная Конференция партии. Основной вопрос – избрание Секретаря Оренбургского регионального отделения «Единой России». Ранее, 12 ноября, прошла встреча председателя партии Дмитрия Медведева с Евгением Солнцевым, в ходе которой лидер «Единой России» выразил поддержку Губернатору Оренбургской области на должность Секретаря Реготделения. В ходе тайного голосования партийцами принято единогласное решение об избрании кандидатуры Евгения Солнцева. Глава региона поблагодарил коллег за оказанное доверие и озвучил предстоящие цели.

«В первую очередь, мы должны выполнить все обязательства в рамках Народной программы «Единой России». За пять лет реализованы десятки тысяч наказов жителей. Построены и отремонтированы сотни социальных объектов в сферах образования, культуры и спорта, благоустроены десятки общественных территорий. В 2027 году на реализацию нашего главного программного документа из областного бюджета будет направлено более 30 млрд рублей. Подчеркну. Исполнение Народной программы партии и Стратегии социально-экономического развития Оренбургской области – необходимое условие развития региона и каждой его территории. Достичь такого результата можно только с сильной командой. И для этого нам необходимо расширять партийные ряды, увеличивать число сторонников с акцентом на работу с первичными отделениями. Сейчас у нас выстроено продуктивное взаимодействие между Правительством области, муниципалитетами и депутатами «Единой России» всех уровней. Но нужно делать упор на привлечение активной молодёжи, опытных специалистов и новых лидеров общественного мнения – людей, готовых участвовать в развитии Оренбуржья. Цели у нас большие, но истина проста: вместе у нас все получится», – подчеркнул Евгений Солнцев.

В настоящее время в рядах партии почти 29 тысяч членов и свыше 11 тысяч сторонников. Член Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Димов отметил, что только благодаря слаженной работе всех партийцев Оренбургское региональное отделение – одно из лучших в стране.

«Среди наших коллег много людей, снискавших уважение и доверие оренбуржцев. Вместе мы работали, работаем и будем работать как одна большая, сплоченная команда. Мы несем ответственность за регион, за благополучие людей, за успешное решение задач, которые перед нами ставят Президент России и Губернатор Оренбургской области», – сказал парламентарий.

В ходе Конференции Благодарственными письмами были отмечены лучшие партийцы.

Кроме того, дипломом за подписью председателя общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память», директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и сертификатом на сумму 200 тысяч рублей за победу во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях» награждены директор Лицея №1 Оренбурга Дмитрий Тарануха за диораму военно-исторического музея имени авиаполка «Нормандия-Неман».

Ранее Оренбургское региональное отделение «Единой России» в течение десяти лет возглавлял член Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Олег Дмитриевич Димов. В ходе Конференции он был награжден Почетной грамотой Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева.