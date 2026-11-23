депутаты Законодательного собрания Оренбургской области соберутся на очередное заседание. В повестке — 37 основных вопросов.
Ключевым пунктом станет рассмотрение в первом чтении главного финансового документа региона на 2027 год. Согласно предварительным расчётам, в областную казну планируют собрать 152,3 млрд рублей, потратить — 160,6 млрд. Разрыв между доходами и расходами — 8,3 млрд рублей.
Ещё один финансовый вопрос касается проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2027 год его объём заложен на уровне 52,4 млрд рублей — это на 9% больше, чем годом ранее.
Парламентарии также намерены внести поправки в Устав области. Одна из новаций разведёт полномочия губернатора и председателя правительства региона — сейчас эти должности совмещает одно лицо. Другая инициатива запретит депутатам Заксобрания совмещать работу с иными государственными постами и должностями госслужбы — как в Оренбуржье, так и в других субъектах.
В поле зрения народных избранников попали и ограничения для несовершеннолетних. Предлагается запретить продажу подросткам горюче-смазочных материалов и топлива, а также ввести пятилетний мораторий на реализацию вейпов в регионе. Правда, по топливу сделают исключение — для юных водителей старше 16 лет, у которых есть права.
Кроме того, депутаты могут одобрить новую меру поддержки семей. С 1 января 2027 года планируют ввести единовременную выплату за третьего ребёнка — 15 тысяч рублей. Также в планах увеличить финансирование отлова бездомных собак и рассмотреть прогнозный план приватизации. Новых объектов в него не включат, но доведут до конца продажу доли в уставном капитале «Оренбургского регионального ипотечного финансового агентства».