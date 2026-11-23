депутаты Законодательного собрания Оренбургской области соберутся на очередное заседание. В повестке — 37 основных вопросов.

Ключевым пунктом станет рассмотрение в первом чтении главного финансового документа региона на 2027 год. Согласно предварительным расчётам, в областную казну планируют собрать 152,3 млрд рублей, потратить — 160,6 млрд. Разрыв между доходами и расходами — 8,3 млрд рублей. В Новотроицке за 9 месяцев зафиксировано 109 нападений собак на людей Подробнее

Ещё один финансовый вопрос касается проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2027 год его объём заложен на уровне 52,4 млрд рублей — это на 9% больше, чем годом ранее.

Парламентарии также намерены внести поправки в Устав области. Одна из новаций разведёт полномочия губернатора и председателя правительства региона — сейчас эти должности совмещает одно лицо. Другая инициатива запретит депутатам Заксобрания совмещать работу с иными государственными постами и должностями госслужбы — как в Оренбуржье, так и в других субъектах.

В поле зрения народных избранников попали и ограничения для несовершеннолетних. Предлагается запретить продажу подросткам горюче-смазочных материалов и топлива, а также ввести пятилетний мораторий на реализацию вейпов в регионе. Правда, по топливу сделают исключение — для юных водителей старше 16 лет, у которых есть права. Задымил. Лопнувшее лёгкое: врач рассказала об опасности вейпов для детей Подробнее