Банк России с января по сентябрь 2026 года выявил в Оренбургской области восемь нелегальных финансовых компаний. Они незаконно выдавали займы, сообщили в регуляторе.

По данным Банка России, чаще всего такие организации работали под вывесками микрофинансовых компаний, но при этом не были внесены в государственные реестры.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года на финансовом рынке региона обнаружили пять незаконных организаций. Таким образом, число выявленных нелегальных участников рынка в области выросло.

В целом по России за девять месяцев 2026 года было обнаружено 1,4 тысячи чёрных кредиторов. Это в 1,8 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

В Банке России пояснили, что рост связан в том числе с тем, что в статистику теперь включают случаи нелегального кредитования под залог недвижимости, которые выявляют на основе данных Росреестра. Перед заключением договора в регуляторе советуют проверять финансовую организацию на сайте Банка России: если компании нет в реестре, она работает нелегально.