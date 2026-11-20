Вице-губернатор Оренбургской области по экономике и инвестициям Антон Ефимов подвёл итоги первого года работы в правительстве региона. Он рассказал о реализации стратегии социально-экономического развития, новых резидентах особой экономической зоны, технопарках и мерах поддержки бизнеса.

По словам Ефимова, в Оренбургской области утвердили стратегию социально-экономического развития до 2036 года и уже приступили к её реализации. Правительство провело переговоры с российскими корпорациями и зарубежными компаниями. Сейчас ведётся работа над инвестиционными проектами в сферах переработки углеводородов и сельхозпродукции, освоения месторождений, туризма и здравоохранения.

Отдельно вице-губернатор остановился на особой экономической зоне «Оренбуржье». По его словам, там зарегистрировали пять новых резидентов. Первая очередь технопарка «Оренбуржье» готова на 95%. Также введена в работу подстанция «Победа», которая должна повысить надёжность электроснабжения действующих предприятий и обеспечить подключение новых производств.

В Оренбургском районе продолжается строительство промышленного технопарка «Победа». На его площадке планируют разместить производства медицинских изделий, робототехники и оборудования для пищевой промышленности. Запуск объекта намечен на декабрь 2027 года. Ещё один крупный проект — мусороперерабатывающий завод под Оренбургом. Продолжается строительство комплекса по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов, ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2027 года.

Также Антон Ефимов сообщил о развитии моногородов региона. Новотроицк включили в программу льготного кредитования моногородов. Кроме того, продолжается второй поток проекта «СВОй бизнес — дело героев». Тридцать пять победителей получили целевое финансирование от 500 тысяч рублей на развитие своего дела.