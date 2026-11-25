В Переволоцком районе Оренбургской области ввели карантин по бешенству животных.

Очаг заболевания выявили в селе Радовка Адамовского сельсовета.

Неблагополучным пунктом признали территорию в радиусе 500 метров от дома № 8/2 на улице Молодежной. На этой территории установили ограничительные мероприятия. Ограничения будут действовать 60 дней.