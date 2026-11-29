Новость по теме Инженера спортивной школы в Кувандыке судят за травму на канатной дороге В Ленинском районном суде Орска продолжается рассмотрение иска о травме 16-летнего ученика, полученной во время перемены в одной из школ города.

По данным суда, подросток получил закрытый перелом плечевой кости со смещением во время армрестлинга с 17-летним одноклассником. Семья пострадавшего требует взыскать со школы и родителей второго участника 300 тысяч рублей на лечение и 700 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Как следует из материалов дела, во время инцидента в школе не было медработника. Классный руководитель осмотрела школьника, не увидела видимых повреждений и разрешила ему уйти домой в сопровождении сестры. Позже состояние подростка ухудшилось, после чего родители вызвали скорую помощь.

Оренбурженка отсудила у школы 100 000 руб. за травму дошкольника Подробнее Школьника доставили в городскую больницу Орска, где он проходил лечение в течение двух недель. Мать пострадавшего заявила, что её сын почувствовал острую боль в локте во время борьбы, после чего игра была прекращена.

Представители школы и родители второго подростка вину не признают. Они утверждают, что инициатором состязания был сам пострадавший, именно он предлагал другим ученикам принять участие в армрестлинге. Суд уже заслушал объяснения участников конфликта, к процессу привлечены законные представители второго школьника и третьи лица. Разбирательство продолжается, сообщили в пресс-службе суда.