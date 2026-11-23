Судебные приставы одного из районных судов Оренбургской области пресекли попытку пронести в здание опасный предмет. На входе при досмотре личных вещей посетителя сотрудники обратили внимание на необычный предмет в портмоне.

Им оказался нож, замаскированный под обычный ключ. Внешне он выглядел как самый заурядный ключ, который легко затерялся бы среди других на связке. Однако за привычной формой скрывалась совсем не бытовая функция: вместо того чтобы открывать дверь, такой «ключ» мог представлять угрозу для окружающих.

Благодаря бдительности приставов опасную находку выявили своевременно и не допустили её проноса в здание суда. Посетителя с таким «аксессуаром» внутрь не пустили.

В службе судебных приставов напомнили: обеспечение безопасности — одна из ключевых задач ведомства. Ежедневно сотрудники контролируют соблюдение установленных правил, чтобы посетители, работники и участники судебных процессов чувствовали себя защищёнными.