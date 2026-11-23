В Оренбурге зафиксировали опасный случай на дороге с участием подростка. Он прокатился, прицепившись снаружи к общественному транспорту. Инцидент произошёл во время движения автобуса в районе улицы Хусаиновых областного центра, сообщает Оrenday.ru Подросток держался за заднюю часть рейсового автобуса снаружи.



Напомним, в Пономаревском районе будут рассматривать уголовное дело в отношении подростка. Его обвиняют Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью самого несовершеннолетнего, а также могут привести к аварийной ситуации на дороге.Напомним, в Пономаревском районе будут рассматривать уголовное дело в отношении подростка. Его обвиняют в краже и хищении боеприпасов . А подростку, угрожавшему девушке ножом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.