Напомним, в Пономаревском районе будут рассматривать уголовное дело в отношении подростка. Его обвиняют в краже и хищении боеприпасов. А подростку, угрожавшему девушке ножом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Оренбурге подросток прицепился снаружи к автобусу, создавая угрозу ДТП
Напомним, в Пономаревском районе будут рассматривать уголовное дело в отношении подростка. Его обвиняют в краже и хищении боеприпасов. А подростку, угрожавшему девушке ножом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.