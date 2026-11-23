Промышленный районный суд Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России по статье 322.3 УК РФ.

Суд установил, что с февраля по апрель 2026 года оренбуржец, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение, направил через ГАУ «МФЦ» и отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Оренбургское» заведомо недостоверные сведения о прибытии иностранных граждан.

По данным суда, мужчина фиктивно поставил на учёт 14 иностранцев по адресу: Оренбург, улица Станция Заводская. При этом они фактически там не проживали и не собирались проживать, что было известно подсудимому.

В судебном заседании оренбуржец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.

Суд назначил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.