В Медногорске Оренбургской области в автосервисе во время сварочных работ произошёл пожар. По данным прокуратуры, инцидент случился по неосторожности 33-летнего местного жителя.

В Новотроицке сварщик спалил стройку на 66 млн рублей Подробнее Огонь повредил оборудование, находившееся в помещении, а также уничтожил автомобиль «Мазда». В результате происшествия был причинён крупный материальный ущерб. Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ — уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые по неосторожности при обращении с огнём.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.