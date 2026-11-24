В Ленинский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в составе группы.

По данным следствия, в начале 2026 года молодой человек согласился в мессенджере участвовать в схеме по хищению денег у граждан. Организатор звонил жертвам, представлялся сотрудником банковского надзора, прокуратуры или «Ростелекома» и убеждал «задекларировать» наличные — передать их для сверки номеров купюр. Затем он сообщал обвиняемому адрес и кодовое слово. Молодой человек приезжал, называл кодовое слово, забирал деньги, часть оставлял себе, а остальное переводил в криптовалюту. Жертвами стали две пенсионерки из Орска. У одной обвиняемый забрал 600 тысяч рублей, у другой — 711 тысяч. Общая сумма похищенного превысила 1,3 млн рублей.