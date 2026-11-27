Оренбургская область заняла 15-е место среди региональных заказчиков в Национальном рейтинге прозрачности закупок по итогам 2026 года. Годом ранее регион был на 13-й строчке — таким образом, область потеряла две позиции. В 2025 году Оренбуржье набирало 5738 баллов и входило в группу «Высокая прозрачность» .

В этом году высший статус «Гарантированная прозрачность» среди регионов получили Москва, ХМАО — Югра, Тамбовская, Саратовская, Тюменская и Смоленская области, Чувашия, ЯНАО, Севастополь и Якутия. Замыкает десятку лидеров Республика Крым .

Рядом с Оренбургской областью в таблице расположились Липецкая (14-е место) и Курганская (16-е место) области. Выше Оренбуржья также находятся Челябинская область (12-е место) и Республика Крым (11-е место). Ниже — Рязанская (17-е место) и Магаданская (18-е место) области.

Оглашение результатов состоялось накануне, 26 ноября. В рамках исследования было всего проанализировано более 3,4 миллиона закупочных процедур на общую сумму 15,3 трлн рублей за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.