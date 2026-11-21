Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск о передаче в доход государства части долей в уставном капитале юридических лиц и ценных бумаг. Дело было связано с нарушением антикоррупционных требований.

Ответчиками по делу стали предприниматель Олег Гремпель, бывший член правления банка «Оренбург» Андрей Сивелькин, Светлана Севостьянова, а также акционерные общества «Кант» и «Урал». Суд принял решение обратить в доход государства часть долей в компаниях и ценных бумаг.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Олег Гремпель ранее был собственником и руководителем ООО «Фабрика оренбургских пуховых платков». Сейчас единственной действующей организацией, учредителем которой он является, остается ООО «Восток», занимающееся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Гремпель также является фигурантом дела о банкротстве. В арбитраж с иском обращался банк «Оренбург», сумма долга составляла 416 млн рублей. Арбитражный суд Московской области в прошлом году признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Андрей Сивелькин ранее входил в правление банка «Оренбург», а затем стал членом совета директоров АО «Оренбургская региональная электронная карта». По данным суда, он владел 6 283 177 акциями банка, не имеющими публичного обращения на рынке, и продал их за 6 283 177 рублей акционерному обществу «ОРЭК».