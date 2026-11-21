Жители Оренбурга вновь обратились к городским властям с просьбой решить вопрос с общественным транспортом. По словам пассажиров, автобусы маршрута №69Н находятся в плохом состоянии и выходят на линию с большими перерывами.

Оренбуржцы сообщили, что подвижной состав на этом направлении слишком старый, а интервалы движения не устраивают пассажиров. В обращении горожане отметили, что ситуация с маршрутом ухудшилась.

В администрации Оренбурга заявили, что все автобусы перед выходом на рейс проходят обязательный технический осмотр. Если специалисты выявляют неисправности, транспорт оперативно снимают с линии для ремонта.

В мэрии также сообщили, что перевозчик поэтапно обновляет автобусный парк. При этом сразу приобрести новые автобусы возможности нет. На маршруте, по данным администрации, ведется регулярный мониторинг соблюдения расписания и количества машин на линии.

Для удобства пассажиров в администрации напомнили о возможности получать оперативную информацию о движении автобусов по QR-коду, который ведет в группу «Пассажиры маршрута 69Н». Там же размещено расписание движения в будние и выходные дни.