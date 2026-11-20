Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное наказание в колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области, подал иск к администрации исправительного учреждения.

Он требует признать незаконными отказ в предоставлении телефонных разговоров и бездействие сотрудников колонии по вопросу свиданий с родственниками. Об этом сообщает ТАСС.

Исковое заявление уже поступило в суд. Сейчас решается вопрос о принятии его к производству. Ответчиками по делу указаны ФСИН России, региональное управление ведомства по Оренбургской области, исправительная колония №6 и врио начальника учреждения.

В материалах дела Арашуков утверждает, что во время рассмотрения судом дела о взятке, совершённой в колонии, ему выдавали разрешения на телефонные разговоры с семьёй, а также на краткосрочные и длительные свидания. Часть разрешений он успел реализовать, однако 84 телефонных звонка остались неисполненными.

По версии истца, после вступления приговора по делу о взятке в законную силу администрация колонии отказала в проведении этих разговоров, несмотря на ранее выданные судебные разрешения. Кроме того, Арашуков оспаривает бездействие сотрудников колонии при рассмотрении заявлений его адвоката о предоставлении свиданий.