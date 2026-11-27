Сначала не стало двухлетнего мальчика. Теперь из жизни ушли и его родители — оба скончались в больнице после ожогов, полученных при пожаре. Об этом «КП-Оренбург» рассказала бабушка, у которой остались двое других детей погибшей пары.

Пожар вспыхнул 26 ноября в частном доме на улице Городской в товариществе под Оренбургом. Пламя быстро охватило около 120 квадратных метров. Родители успели выбраться из горящего здания — с сильными ожогами они кричали, что внутри остался ребёнок. Пожарные обнаружили тело двухлетнего мальчика среди обломков.

«Мне очень тяжело сейчас говорить. Я держусь как могу. Девчат отправила в садик, а сама по делам езжу. Собираю бумаги для всего этого (похорон — прим. ред.). Я благодарна всем-всем жителям, которые поддерживают, помогают. Спасибо всем», — приводят журналисты слова бабушки. Жители Оренбуржья организовали сбор средств для семьи, в том числе на похороны.