В Оренбургской области в суд направили уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Оренбурга, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью двух человек.
По данным прокуратуры региона, ДТП произошло 17 марта 2026 года на трассе Оренбург — Орск. Женщина ехала за рулем автомобиля BelGee X50.
Во время движения водитель выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia.
В результате аварии травмы получили два пассажира встречной машины. Их состояние квалифицировано как тяжкий вред здоровью.
Автомобилистке вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц. Уголовное дело будет рассматривать суд.