В Оренбургской области в суд направили уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Оренбурга, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью двух человек.

По данным прокуратуры региона, ДТП произошло 17 марта 2026 года на трассе Оренбург — Орск. Женщина ехала за рулем автомобиля BelGee X50.

Во время движения водитель выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia.

В результате аварии травмы получили два пассажира встречной машины. Их состояние квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Автомобилистке вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц. Уголовное дело будет рассматривать суд.